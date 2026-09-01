Contes et crêpes La Ferté-Bernard
dimanche 20 septembre 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Contes et crêpes
Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
avec Antoine – 20 personnes max
Peut-on condamner Salim pour avoir simplement senti l’odeur des crêpes ? Asseyez-vous et écoutez l’épopée d’Ivan et tant d’autres. Des contes malin à partager en famille. Attention la « faim » va vous surprendre ! .
Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
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English :
L’événement Contes et crêpes La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-09-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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