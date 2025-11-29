Contes et crêpes Salle de la Mairie Le Bourg-Dun

Contes et crêpes

Salle de la Mairie Route de Dieppe Le Bourg-Dun Seine-Maritime

Début : 2025-11-29 16:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

La bibliothèque du Dun, vous invite pour une après-midi Contes & Crêpes, un moment simple et joyeux où l’on prend le temps de rêver, d’écouter, de rire… et de savourer quelques crêpes en bonne compagnie.

Nous avons hâte de partager avec vous nos histoires tendres et espiègles, pensées pour émerveiller les petits comme les grands.

Salle de la mairie du Bourg-Dun samedi 29 Novembre à 16h30

L’inscription est obligatoire, les places étant limitées.

Vous pouvez vous inscrire directement auprès de la bibliothèque du Dun au 07 44 94 31 89.

Le tarif est libre et l’ambiance sera chaleureuse, alors n’hésitez pas à venir en famille, entre amis, ou simplement avec votre curiosité.

Nous avons très envie de vous retrouver pour ce beau moment de partage. .

