« CONTES ET DOUCEUR, APERO CONTE »

CENTRE CULTUREL GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

Venez déguster un apéritif !

« Contes et douceur, apéro conté » le samedi 13 décembre à 19h au Centre Culturel GET le samedi 13 décembre à 19h / « A l’heure des apéritifs, les conteurs de l’association Mots et Merveilles mettent en éveil tout vos sens et vous concoctent des amuse-bouches de leur cru. Venez déguster et partager des histoires snackées, sucrées, salés et autres cocktails de jeux de mots épicés, poétiques et exotiques ! ». / Contes dès 10 ans / Réservation conseillée à micheline.faussot@orange.fr ou au 07.81.25.15.36 / Tarif unique 8€. .

CENTRE CULTUREL GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie micheline.faussot@laposte.net

