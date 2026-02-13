Contes et fredonne, Bibliothèque Simone-Veil, Le Chesnay-Rocquencourt

Contes et fredonne Mercredi 18 février, 16h30 Bibliothèque Simone-Veil Yvelines

Entrée libre

Début : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00

Bibliothèque Simone-Veil 20, cours Exelmans Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France

Lectures d’histoires en musique.