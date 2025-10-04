Contes et goûter autour du four Bibliothèque de Jongieux Billième

Contes et goûter autour du four Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque de Jongieux Savoie

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Venez écouter des contes autour du four à pain du village de Jongieux ! Pour tout le monde!

Bibliothèque de Jongieux Route de la charvaz Billième 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes bibliojongieux@orange.fr

Biblis en folie 2025

