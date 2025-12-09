Contes et Histoire: Le château des secrets Villars

Contes et Histoire: Le château des secrets

Spectacle fantastique et humoristique dans lesquels se mêlent le conte, le théâtre, la danse, la musique et l’escrime. Dès 5 ans.

Réservation obligatoire. Pensez à prévoir des vêtements chauds !

Ce Noël, l’enchantement ouvre les portes de l’histoire… S’inspirant de contes traditionnels, deux comédiens vous entraînent dans une aventure singulière au cœur des mystères féeriques du château de Puyguilhem cheminées, couloirs dérobés, escaliers majestueux et frontons aux inscriptions énigmatiques… ! Un spectacle fantastique et humoristique dans lesquels se mêlent le conte, le théâtre, la danse, la musique et l’escrime. Dès 5 ans.

Réservation obligatoire. Accès possible dès 14h pour visiter librement le monument avant la représentation. Dernier accès à l’accueil du château 15h50. Pensez à prévoir des vêtements chauds ! .

Château de Puyguilhem Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 82 18

English : Contes et Histoire: Le château des secrets

A humorous fantasy show combining storytelling, theater, dance, music and fencing. Ages 5 and up.

Admission: +26 years: 11 ? | -26 years: 7 ? | -5 years: Free

Reservations essential. Remember to bring warm clothes!

