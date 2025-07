Contes et histoire traditionnels du Moyen Age en musique avec les Payses Lavoûte-Chilhac

Contes et histoire traditionnels du Moyen Age en musique avec les Payses Lavoûte-Chilhac jeudi 24 juillet 2025.

Contes et histoire traditionnels du Moyen Age en musique avec les Payses

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Début : Jeudi 2025-07-24 16:00:00

fin : 2025-07-24 17:00:00

2025-07-24

Ces récits nous racontent la vie quotidienne au Moyen Age en Auvergne.

Lieu Maison des oiseaux et de la nature / Goûter-Découverte / durée 1h / tout public

Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

English :

These tales tell us about daily life in Auvergne in the Middle Ages.

Venue: Maison des oiseaux et de la nature / afternoon snack / duration: 1h / open to the public

German :

Diese Erzählungen berichten uns vom Alltagsleben im Mittelalter in der Auvergne.

Ort: Maison des oiseaux et de la nature / Goûter-Découverte / Dauer: 1 Std. / für alle Altersgruppen

Italiano :

Queste storie ci raccontano la vita quotidiana nel Medioevo in Alvernia.

Luogo: Casa degli uccelli e della natura / merenda pomeridiana / durata: 1 ora / aperto al pubblico

Espanol :

Estas historias nos hablan de la vida cotidiana en la Edad Media en Auvernia.

Lugar: Casa de los Pájaros y de la Naturaleza / merienda / duración: 1 hora / abierto al público

