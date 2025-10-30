Contes et histoires, à faire peur ou pas ! Les Minutes Bleues Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-30 17:30:00

fin : 2025-10-30 19:00:00

2025-10-30

Laissez-vous emporter dans l’univers mystérieux et envoûtant des contes et légendes du pays. Vous y rencontrerez de nombreux personnages merveilleux : les korrigans, les lavandières de la nuit, le croquemitaine…

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77

