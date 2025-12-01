Contes et Histoires à l’Horloge Faïsto, Rue du Chapitre Besançon

Contes et Histoires à l’Horloge Faïsto

Rue du Chapitre Horloge astronomique de Besançon Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 14:00:00

fin : 2025-12-28 15:00:00

2025-12-28

A l’occasion de Contes et Histoires, plongez avec Faïsto dans les légendes de la Taïga à l’Horloge astronomique !

Ce conte en kamishibaï de la compagnie Ciel de papier vous invite à plonger avec la jeune Faïsto dans une quête mystique au cœur d’une Sibérie fantasmée emplie de créatures mystérieuses et inquiétantes.

Dans une maisonnette vivent une grand-mère et sa petite-fille, Faïsto. Cette petite fille discute avec le feu de son foyer, Ajiyuata. Faïsto grandit et malheureusement oublie son ami d’enfance et protecteur Ajiyuata. Toutefois, rompre une amitié avec un esprit n’est pas sans conséquence…

Faïsto devra s’engager dans une quête initiatique afin de sauver sa grand-mère. .

Rue du Chapitre Horloge astronomique de Besançon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 76 23 36 84 cathedrale-besancon@monuments-nationaux.fr

