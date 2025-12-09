Contes et histoires de Noël au Château d’Oiron Au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées

Contes et histoires de Noël au Château d’Oiron

Au Château d'Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

2025-12-29

2025-12-30

2025-12-29

Contes et histoires Contes et chants de Noêl polyphoniques a cappella. Venez partager un moment musical et féérique ! De porte à porte ou à la maison autour du piano, les anglo-saxons aiment à chanter Noël. Dans cette grande tradition du Christmas Caroling, MCGA vous interprète a cappella et à quatre voix, les plus célèbres des chansons de Noël, mais aussi quelques raretés arrangées par leurs soins. .

Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 25 oiron@monuments-nationaux.fr

English : Contes et histoires de Noël au Château d’Oiron

Tales and stories: Tales and polyphonic Christmas carols a cappella. Come and share a musical and magical moment! In the tradition of Christmas Caroling, MCGA performs a cappella and in four voices, the most famous Christmas songs, as well as a few arranged rarities.

