Contes et histoires de Noël au Château d’Oiron Au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées
Contes et histoires de Noël au Château d’Oiron Au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées lundi 29 décembre 2025.
Contes et histoires de Noël au Château d’Oiron
Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-29
Contes et histoires Contes et chants de Noêl polyphoniques a cappella. Venez partager un moment musical et féérique ! Dans cette tradition du Christmas Caroling, MCGA vous interprète a cappella et à quatre voix, les plus célèbres des chansons de Noël, mais aussi quelques raretés arrangées.
Contes et histoires Contes et chants de Noêl polyphoniques a cappella. Venez partager un moment musical et féérique ! De porte à porte ou à la maison autour du piano, les anglo-saxons aiment à chanter Noël. Dans cette grande tradition du Christmas Caroling, MCGA vous interprète a cappella et à quatre voix, les plus célèbres des chansons de Noël, mais aussi quelques raretés arrangées par leurs soins. .
Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 25 oiron@monuments-nationaux.fr
English : Contes et histoires de Noël au Château d’Oiron
Tales and stories: Tales and polyphonic Christmas carols a cappella. Come and share a musical and magical moment! In the tradition of Christmas Caroling, MCGA performs a cappella and in four voices, the most famous Christmas songs, as well as a few arranged rarities.
L’événement Contes et histoires de Noël au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2025-12-07 par Maison du Thouarsais