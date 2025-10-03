Contes et histoires du Jura et poésiaction de Blick Médiathèque Intercommunale – Arinthod Arinthod

Contes et histoires du Jura et poésiaction de Blick Vendredi 3 octobre, 20h00 Médiathèque Intercommunale – Arinthod Jura

Blick, résidant prés d’Arinthod, est un artiste polymorphe et créateur de ce spectacle de narration sur la thématqiue des legendes et histoires du Jura.

Poésiaction graphique, c’est un croisement entre arts visuels et narration qu’experimente ce joyeux personnage. Public familial à partir de 8 ans.

Médiathèque Intercommunale – Arinthod 1A rue Magnin 39240 Arinthod Arinthod 39240 Arinthod Jura Bourgogne-Franche-Comté Un parking est attenant à la médiathèque et l'accès est de plain-pied avec une rampe pour personne à mobilité réduite

