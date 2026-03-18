Contes et histoires en pyjama

Bibliothèque Lacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Dans le cadre de la Semaine Petite Enfance.

Avec Manue et les bénévoles de la bibliothèque.

Vienne qui veut en pyjama et en chaussons (petits et grands)

N’oubliez pas votre doudou préféré (petits et grands).

Vous pouvez même apporter votre petite couverture fétiche pour vous emmitoufler.

Des histoires qui chuchotent, des albums qui câlinent et un moment de calme partagé. C’est l’occasion idéale pour se détendre et se préparer doucement à une bonne nuit de sommeil. .

Bibliothèque Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 92 64 57

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English : Contes et histoires en pyjama

L’événement Contes et histoires en pyjama Lacq a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur de Béarn