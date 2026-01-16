Contes et histoires Salle Le Triskell Landunvez

Contes et histoires

Salle Le Triskell, 5 place de l'église, Landunvez, Finistère

25 février 2026, 15:00-16:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

La bibliothèque municipale de Landunvez vous propose une séance de contes et histoires par les conteuses de la bibliothèque Un moment pour rêver, rire, ou frissonner avec des histoires d’ici ou d’ailleurs, longues ou courtes mais toujours pleines de surprises ! Gratuit, pour tous à partir de 5 ans. .

Salle Le Triskell 5 place de l’église Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 85 45 67 01

