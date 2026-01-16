Contes et histoires Salle Le Triskell Landunvez
Contes et histoires
Salle Le Triskell 5 place de l’église Landunvez Finistère
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
2026-02-25
La bibliothèque municipale de Landunvez vous propose une séance de contes et histoires par les conteuses de la bibliothèque Un moment pour rêver, rire, ou frissonner avec des histoires d’ici ou d’ailleurs, longues ou courtes mais toujours pleines de surprises ! Gratuit, pour tous à partir de 5 ans. .
Salle Le Triskell 5 place de l’église Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 85 45 67 01
