CONTES ET HISTOIRES

MUSEE Montmaurin Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21 2025-12-28

Les contes d’hiver

Au cœur de l’hiver et au sein des collections du musée archéologique de Montmaurin, Natacha vous invite à une découverte contée, trois contes pour voyager dans ces temps passés de la préhistoire à l’histoire, antique puis médiévale.

Une fois votre curiosité, vos sens et vos papilles aiguisés, la séance se termine par un goûter à partager, dans une ambiance festive et conviviale.

A partir de 4 ans Durée 45mn environ

Réservation conseillée 1 adulte accompagnant obligatoire 7 .

MUSEE Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94 montmaurin@monuments-nationaux.fr

English :

Winter tales

L’événement CONTES ET HISTOIRES Montmaurin a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE