CONTES ET HISTOIRES Montmaurin dimanche 21 décembre 2025.
Les contes d’hiver
Au cœur de l’hiver et au sein des collections du musée archéologique de Montmaurin, Natacha vous invite à une découverte contée, trois contes pour voyager dans ces temps passés de la préhistoire à l’histoire, antique puis médiévale.
Une fois votre curiosité, vos sens et vos papilles aiguisés, la séance se termine par un goûter à partager, dans une ambiance festive et conviviale.
A partir de 4 ans Durée 45mn environ
Réservation conseillée 1 adulte accompagnant obligatoire 7 .
Winter tales
