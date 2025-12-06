Contes et jeux Les jardins, l’hiver et quelques contes de Noël Gages Montrozier

Contes et jeux Les jardins, l’hiver et quelques contes de Noël

À destination des petites oreilles de 0 à 4 ans, mais pas que !

Les plus beaux contes ont rendez-vous avec vous … Martine Barboux en égrènera quelques-uns dans notre Gageothèque.

Sur les thèmes du jardin, de l’hiver et de Noël, et à destination des enfants jusqu’à 4 ans mais pas que, ils seront suivis par une séance de jeux avec marionnettes jusqu’à 17h15. L’inscription est gratuite, et se fait auprès du bibliothécaire à la médiathèque même, par téléphone au 05 65 47 49 98 ou encore à l’adresse mail gageotheque@orange.fr

For little ears from 0 to 4 years, but not only!

