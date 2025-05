Contes et jeux – Médiathèque Luce Courville Nantes, 24 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 10:00 – 11:00

Gratuit : non Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Lecture d’albums et de contes sur la Côte d’Ivoire, réalisation de bracelets avec du tissu wax, réalisation de masques et découverte des animaux ivoiriens.À partir de 4 ans

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ bm-nord@mairie-nantes.fr