Contes et Joue, La Ludothèque, Le Chesnay-Rocquencourt

Contes et Joue Mercredi 18 février, 16h30 La Ludothèque Yvelines

Entrée libre

Début : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00

À partir de 4 ans

La Ludothèque 54, rue de glatigny Le Chesnay-rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Séances de lecture d’histoires et de contes pour les enfants suivies d’un temps de jeux. enfance lecture