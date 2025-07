CONTES ET LECTURE AU MOULIN Avène

CONTES ET LECTURE AU MOULIN Avène mercredi 20 août 2025.

CONTES ET LECTURE AU MOULIN

Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

Le foyer rural vous propose des contes et lecture au Moulin de la Salesse d’Avène, l’ocassion de meler patrimoine et littérature dans un lieu du patrimone local, suivi du verre de l’amitié. Par Gerard Gillé. Gratuit

Le foyer rural vous propose des contes et lecture au Moulin de la Salesse d’Avène, l’ocassion de meler patrimoine et littérature dans un lieu du patrimone local, suivi du verre de l’amitié. Par Gerard Gillé. Gratuit .

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38

English :

The Foyer Rural offers storytelling and readings at the Moulin de la Salesse d’Avène, an opportunity to combine heritage and literature in a local landmark, followed by a friendly drink. By Gerard Gillé. Free

German :

Der Foyer rural bietet Ihnen Märchen und Lesungen in der Moulin de la Salesse d’Avène, eine Gelegenheit, Kulturerbe und Literatur an einem Ort des lokalen Kulturerbes zu mischen, gefolgt von einem Glas Freundschaft. Von Gerard Gillé. Kostenlos

Italiano :

Il Foyer Rural propone narrazioni e letture al Moulin de la Salesse di Avène, un’occasione per coniugare patrimonio e letteratura in un sito del patrimonio locale, seguita da un aperitivo in compagnia. A cura di Gerard Gillé. Gratuito

Espanol :

El Foyer Rural ofrece cuentacuentos y lecturas en el Moulin de la Salesse de Avène, una oportunidad para combinar patrimonio y literatura en un lugar de patrimonio local, seguido de una bebida amistosa. A cargo de Gerard Gillé. Gratis

L’événement CONTES ET LECTURE AU MOULIN Avène a été mis à jour le 2025-07-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB