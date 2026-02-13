Contes et lectures du crépuscule, Square Bergson, Nantes
Contes et lectures du crépuscule, Square Bergson, Nantes samedi 14 février 2026.
Contes et lectures du crépuscule Samedi 14 février, 17h30 Square Bergson Loire-Atlantique
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-14T17:30:00+01:00 – 2026-02-14T19:00:00+01:00
Fin : 2026-02-14T17:30:00+01:00 – 2026-02-14T19:00:00+01:00
Chaque année, à la tombée de la nuit, un curieux petit attroupement installe des tentes, au milieu de l’hiver.
À la lueur des veilleuses, au coin du feu, sous les couvertures, conteuse et bénévoles prêtent leur voix aux oreilles emmitouflé et attentives.
Les enfants curieux passent d’une tente à l’autre pour écouter les lectures.
Cette année, venez écouter Najoua Darwiche raconter des contes de son répertoire !
Square Bergson 8 rue de Madrid 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
L’association organise des lectures sous la tente au pied des immeubles du quartier Malakoff ! Une conteuse nous fera également voyager . lecture conte