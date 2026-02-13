Contes et lectures du crépuscule, Square Bergson, Nantes

Contes et lectures du crépuscule Samedi 14 février, 17h30 Square Bergson Loire-Atlantique

gratuit

Début : 2026-02-14T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-14T19:00:00+01:00

Chaque année, à la tombée de la nuit, un curieux petit attroupement installe des tentes, au milieu de l’hiver.

À la lueur des veilleuses, au coin du feu, sous les couvertures, conteuse et bénévoles prêtent leur voix aux oreilles emmitouflé et attentives.

Les enfants curieux passent d’une tente à l’autre pour écouter les lectures.

Cette année, venez écouter Najoua Darwiche raconter des contes de son répertoire !

Square Bergson 8 rue de Madrid 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’association organise des lectures sous la tente au pied des immeubles du quartier Malakoff ! Une conteuse nous fera également voyager . lecture conte