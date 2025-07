Contes et lectures Festival du Repos Sauvage La baronnerie Chalonnes-sur-Loire

Contes et lectures Festival du Repos Sauvage La baronnerie Chalonnes-sur-Loire samedi 19 juillet 2025 10:00:00.

La baronnerie 1287 Levée de la Grêlerie Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Les esprits de la nature se sont nichés dans le cœur de Myriam Albertier… ils ont germé, elle a transformé cette magie en contes. Avec Julie, de la médiathèque de Chalonnes-sur-Loire, elles offriront pour les petites et grandes oreilles un jardin de contes, de lectures, d’histoires dans lequel pou

Participation au chapeau

Animation proposée dans le cadre du festival du Repos Sauvage 2025 et de l’opération nationale Partir en livres de promotion de la littérature jeunesse

C’est où ? dans l’île de Chalonnes-sur-Loire, au lieu-dit La Baronnerie , en direction de la Tête de l’île . À 50 m du circuit Loire à vélo.

L’ensemble du programme du Repos sauvage est téléchargeable ici :

http://www.lerepossauvage.blogspot.com

et ici https://drive.google.com/file/d/1JJo-VhWrOAsoF5HG3qGW5zRojcAW2Nhf/view

Contact 06 89 50 97 69 06 86 24 75 08 lesdevisseuses@gmail.com

https://www.facebook.com/people/Le-Repos-Sauvage/61574155637628 .

English :

The spirits of nature nestled in Myriam Albertier?s heart… they germinated, and she transformed this magic into tales. Together with Julie, from the Chalonnes-sur-Loire media library, they will offer young and old alike a garden of tales, readings and stories in which to discover the secrets of nature

German :

Die Geister der Natur haben sich in Myriam Albertiers Herz eingenistet… sie haben gekeimt, und sie hat diese Magie in Märchen verwandelt. Gemeinsam mit Julie von der Mediathek in Chalonnes-sur-Loire bieten sie einen Garten der Märchen, Lesungen und Geschichten für kleine und große Ohren an, in dem sich die Kinder austoben können

Italiano :

Gli spiriti della natura si sono annidati nel cuore di Myriam Albertier… sono germogliati e lei ha trasformato questa magia in racconti. Insieme a Julie, della mediateca di Chalonnes-sur-Loire, offriranno a grandi e piccini un giardino di racconti, letture e storie in cui scoprire i segreti della natura

Espanol :

Los espíritus de la naturaleza han anidado en el corazón de Myriam Albertier… han germinado, y ella ha transformado esta magia en cuentos. Junto con Julie, de la mediateca de Chalonnes-sur-Loire, ofrecerán a grandes y pequeños un jardín de cuentos, lecturas e historias en el que descubrir los secretos de la naturaleza

