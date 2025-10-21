Contes et légendes à la chapelle du Menez Bré Rue du Ménez Bré Louargat

Rue du Ménez Bré Chapelle Saint-Hervé Louargat Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21

Le Ménez Bré et sa chapelle St-Hervé sont le théâtre de nombreux récits contés par les Bretons d’hier et d’aujourd’hui. Ewen Rabier vous invite à découvrir ces histoires dans un lieu empli de mysticisme. Le groupe découvrira également les paysages trégorrois à l’horizon à l’occasion d’une petite promenade contée à travers la lande et les chemins creux. Réservation obligatoire .

Rue du Ménez Bré Chapelle Saint-Hervé Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

