Contes et Légendes Celtes au Bien Loti Brouage Marennes-Hiers-Brouage

Contes et Légendes Celtes au Bien Loti Brouage Marennes-Hiers-Brouage mercredi 13 août 2025.

Contes et Légendes Celtes au Bien Loti

Brouage 2 rue Notre-Dame Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 19:00:00

fin : 2025-08-13 21:00:00

Date(s) :

2025-08-13

Plongez dans l’univers envoûtant des mythes celtiques, le temps d’une soirée magique, au restaurant Le Bien Loti ! Soirée moules/frites (réservation conseillée).

.

Brouage 2 rue Notre-Dame Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 08 73 89

English : Celtic tales and legends at Bien Loti

Immerse yourself in the spellbinding world of Celtic myths for a magical evening at Le Bien Loti restaurant! Mussels and French fries evening (booking recommended).

German : Keltische Märchen und Legenden im Bien Loti

Tauchen Sie für einen magischen Abend im Restaurant Le Bien Loti in die betörende Welt der keltischen Mythen ein! Abend mit Muscheln und Pommes frites (Reservierung empfohlen).

Italiano :

Tuffatevi nell’affascinante mondo dei miti celtici per una serata magica al ristorante Le Bien Loti! Serata a base di cozze e patatine (si consiglia la prenotazione).

Espanol : Cuentos y leyendas celtas en Bien Loti

Sumérjase en el fascinante mundo de los mitos celtas en una velada mágica en el restaurante Le Bien Loti Noche de mejillones y patatas fritas (se recomienda reservar).

L’événement Contes et Légendes Celtes au Bien Loti Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes