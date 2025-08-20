Contes et légendes | Concert de musiques de films Jardin Public Cognac
Contes et légendes | Concert de musiques de films Jardin Public Cognac mercredi 20 août 2025.
Contes et légendes | Concert de musiques de films
Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente
Début : Mercredi 2025-08-20 20:00:00
2025-08-20
Lorsqu’un orchestre de 22 musiciens professionnels reprennent des musiques de films comme Pirates des Caraïbes ou Le Seigneur des Anneaux, c’est épique !
When an orchestra of 22 professional musicians takes on music from films like Pirates of the Caribbean or Lord of the Rings, it’s epic!
Wenn ein Orchester aus 22 professionellen Musikern Filmmusik aus Filmen wie Fluch der Karibik oder Der Herr der Ringe aufgreift, ist das episch!
Quando un’orchestra di 22 musicisti professionisti interpreta le musiche di film come Pirati dei Caraibi o Il Signore degli Anelli, il risultato è epico!
Cuando una orquesta de 22 músicos profesionales interpreta música de películas como Piratas del Caribe o El Señor de los Anillos, ¡es épico!
