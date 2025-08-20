Contes et légendes | Concert de musiques de films Jardin Public Cognac

Contes et légendes | Concert de musiques de films Jardin Public Cognac mercredi 20 août 2025.

Contes et légendes | Concert de musiques de films

Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-20 20:00:00

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

Lorsqu’un orchestre de 22 musiciens professionnels reprennent des musiques de films comme Pirates des Caraïbes ou Le Seigneur des Anneaux, c’est épique !

.

Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 05 84 95 retourversleclassiquefestival@gmail.com

English :

When an orchestra of 22 professional musicians takes on music from films like Pirates of the Caribbean or Lord of the Rings, it’s epic!

German :

Wenn ein Orchester aus 22 professionellen Musikern Filmmusik aus Filmen wie Fluch der Karibik oder Der Herr der Ringe aufgreift, ist das episch!

Italiano :

Quando un’orchestra di 22 musicisti professionisti interpreta le musiche di film come Pirati dei Caraibi o Il Signore degli Anelli, il risultato è epico!

Espanol :

Cuando una orquesta de 22 músicos profesionales interpreta música de películas como Piratas del Caribe o El Señor de los Anillos, ¡es épico!

L’événement Contes et légendes | Concert de musiques de films Cognac a été mis à jour le 2025-08-11 par Destination Cognac