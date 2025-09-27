Contes et légendes d’Afrique Rue Henri Dunant Valence

Contes et légendes d’Afrique Rue Henri Dunant Valence samedi 27 septembre 2025.

Contes et légendes d’Afrique

Rue Henri Dunant MPT Petit Charran Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:30:00

fin : 2025-09-27 15:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Contes et légendes d’Afrique au rythme du balafon du Cameroun.

Venez partager avec nous les histoires des peuples de la forêt.

Un voyage inspirant, instructif dans un mixte d’émotions et d’imagination au rythme des berceuses de grand-mère.

.

Rue Henri Dunant MPT Petit Charran Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 51 33 69

English :

African tales and legends to the rhythm of the Cameroon balafon.

Come and share with us the stories of the forest peoples.

An inspiring, instructive journey in a mix of emotions and imagination to the rhythm of grandma’s lullabies.

German :

Märchen und Legenden aus Afrika im Rhythmus des Balafons aus Kamerun.

Teilen Sie mit uns die Geschichten der Waldvölker.

Eine inspirierende, lehrreiche Reise in einer Mischung aus Emotionen und Fantasie im Rhythmus von Großmutters Wiegenliedern.

Italiano :

Racconti e leggende africane al ritmo del balafon del Camerun.

Venite a condividere con noi le storie dei popoli della foresta.

Un viaggio stimolante e istruttivo in un mix di emozioni e fantasia al ritmo delle ninne nanne della nonna.

Espanol :

Cuentos y leyendas africanas al ritmo del balafón camerunés.

Venga a compartir con nosotros las historias de los pueblos de la selva.

Un viaje inspirador e instructivo en una mezcla de emociones e imaginación al ritmo de las nanas de la abuela.

L’événement Contes et légendes d’Afrique Valence a été mis à jour le 2025-09-15 par Valence Romans Tourisme