Contes et légendes de Normandie Laize-Clinchamps

Contes et légendes de Normandie

18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps Calvados

Début : 2025-07-16 15:30:00

fin : 2025-07-16 16:00:00

2025-07-16

Vêtus de costumes traditionnels normands, les intervenants narreront deux histoires illustrées, captivant aussi bien les petits que les grands. Ils animeront l’événement avec des chants et de la musique traditionnelle. Si le temps le permet, une déambulation sur la voie verte sera organisée pour accueillir le public.

English : Contes et légendes de Normandie

Dressed in traditional Norman costumes, the speakers will tell two illustrated stories, captivating young and old alike. They will liven up the event with traditional songs and music. Weather permitting, a stroll along the voie verte will be organized to welcome the public.

German : Contes et légendes de Normandie

In traditionellen normannischen Kostümen werden die Sprecher zwei Bildergeschichten erzählen, die sowohl Kinder als auch Erwachsene in ihren Bann ziehen. Sie werden die Veranstaltung mit Gesang und traditioneller Musik untermalen. Wenn das Wetter es zulässt, wird eine Wanderung auf dem grünen Weg organisiert, um das Publikum zu empfangen.

Italiano :

Vestiti con i costumi tradizionali normanni, i relatori racconteranno due storie illustrate, affascinando grandi e piccini. L’evento sarà allietato da canti e musiche tradizionali. Se il tempo lo permette, sarà organizzata una passeggiata lungo la Greenway per accogliere il pubblico.

Espanol :

Ataviados con trajes tradicionales normandos, los oradores contarán dos historias ilustradas que cautivarán a grandes y pequeños. Amenizarán el acto con canciones y música tradicionales. Si el tiempo lo permite, se organizará un paseo por la Vía Verde para dar la bienvenida al público.

