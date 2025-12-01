Contes et légendes des longues nuits ANGERONALIA Musée de Die et du Diois Die

Contes et légendes des longues nuits ANGERONALIA

Musée de Die et du Diois 11 rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 18:00:00

fin : 2025-12-18 22:00:00

Date(s) :

2025-12-18

Soirée de contes et de récits pour frissonner, rire et conjurer ensemble les nuits les plus longues, avec David le Barde.

.

Musée de Die et du Diois 11 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 40 05 musee@mairie-die.fr

English :

An evening of tales and stories to thrill, laugh and ward off the longest nights together, with David the Bard.

German :

Ein Abend mit Märchen und Geschichten zum Schaudern, Lachen und um gemeinsam die längsten Nächte heraufzubeschwören, mit David dem Barden.

Italiano :

Una serata di racconti e storie per emozionare, ridere e allontanare le notti più lunghe insieme a David il Bardo.

Espanol :

Una velada de cuentos e historias para emocionarse, reír y ahuyentar las noches más largas juntos, con David el Bardo.

L’événement Contes et légendes des longues nuits ANGERONALIA Die a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme du Pays Diois