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AGENDA · Barèges

Contes et légendes des Pyrénées Cinéma Barèges

mercredi 21 octobre 2026 · Cinéma · Barèges

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Cinéma
Adresse
BAREGES
Ville
65120 Barèges
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Barèges

Contes et légendes des Pyrénées

Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 17:30:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

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Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

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English :

L’événement Contes et légendes des Pyrénées Barèges a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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