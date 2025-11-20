Contes et legendes du Cloître Place De la Republique Arles
Contes et legendes du Cloître Place De la Republique Arles samedi 3 janvier 2026.
Contes et legendes du Cloître
Samedi 3 janvier 2026 de 15h à 16h. Place De la Republique Cloître Saint Trophime Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-03 15:00:00
fin : 2026-01-03 16:00:00
2026-01-03
Contes par Fabien Bages
Les chapiteaux du cloitre évoquent tour à tour des saints illustres, des héros mythologiques ou des monstres redoutables. Les plus mémorables d’entre eux descendront de leur piédestal pour vous raconter leurs aventures. .
Place De la Republique Cloître Saint Trophime Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com
English :
Storytelling by Fabien Bages
German :
Erzählungen von Fabien Bages
Italiano :
Racconto di Fabien Bages
Espanol :
Narración de Fabien Bages
