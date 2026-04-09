Contes et légendes du Vietnam : traditions et histoire Age d’Or de France Paris
Contes et légendes du Vietnam : traditions et histoire Age d’Or de France Paris vendredi 10 avril 2026.
Au-delà des invariants universels et des symboles véhiculés dans les contes du monde entier, ceux du Viêt-Nam, pays de tradition rurale, abondent en enseignements et messages cachés. Ils admettent le vagabondage des âmes et la toute-puissance du Ciel, montrent comment les coutumes villageoises ont mêlé les croyances primitives aux apports du bouddhisme, du confucianisme et du taoïsme pour imposer à leurs auditeurs le respect des aînés et la primauté du collectif sur l’individu. Enfin, le riche répertoire des légendes du Vietnam affirme le sentiment national d’un peuple fier de ses origines et de son indépendance.
Conférencière Lâm Chi-Lan
Les contes du Viêt-Nam, pays de tradition rurale, abondent en enseignements et messages cachés. Le riche répertoire des légendes du Vietnam affirme le sentiment national d’un peuple fier de ses origines et de son indépendance.
Conférencière Lâm Chi-Lan
Le vendredi 10 avril 2026
de 10h30 à 12h15
payant
Budget 10€ (adhésion à l’association non obligatoire)
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-10T15:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-10T10:30:00+02:00_2026-04-10T12:15:00+02:00
Age d’Or de France 62 rue Amelot 75011 Paris
https://agedordefrance.fr/event/contes-et-legendes-du-vietnam-traditions-et-histoire/ +33153246740 agedor@agedordefrance.com
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