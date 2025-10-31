Contes et Légendes Fantastiques de Lorraine Terville

Plongez dans l’imaginaire et les mystères de notre région avec Monsieur ChaCha de la compagnie Les Fées du Logis !

Entre humour, musique et fantaisie, il vous fera voyager à travers des histoires étonnantes peuplées de fées, de loups et de créatures venues du folklore lorrain.

À partir de 4 ans

Un moment magique à partager en famille pour frissonner et rêver ensemble le temps d’un après-midi !Enfants

7 rue du marché Terville 57180 Moselle Grand Est +33 3 82 86 09 84 mediatheque@terville.fr

English :

Dive into the imagination and mysteries of our region with Monsieur ChaCha from Les Fées du Logis!

With a blend of humor, music and fantasy, he’ll take you on a journey through astonishing stories populated by fairies, wolves and creatures from Lorraine folklore.

Ages 4 and up

A magical afternoon to share with the whole family!

German :

Tauchen Sie mit Monsieur ChaCha von der Theatergruppe Les Fées du Logis in die Fantasie und die Geheimnisse unserer Region ein!

Zwischen Humor, Musik und Fantasie lässt er Sie durch erstaunliche Geschichten reisen, die von Feen, Wölfen und anderen Kreaturen aus der lothringischen Folklore bevölkert werden.

Ab 4 Jahren

Ein magischer Moment für die ganze Familie, um einen Nachmittag lang gemeinsam zu erschauern und zu träumen!

Italiano :

Tuffatevi nell’immaginazione e nei misteri della nostra regione con Monsieur ChaCha della compagnia Les Fées du Logis!

Con una miscela di umorismo, musica e fantasia, vi condurrà in un viaggio attraverso storie incredibili popolate da fate, lupi e creature del folklore lorenese.

Dai 4 anni in su

Un pomeriggio magico da condividere con tutta la famiglia, per emozionare e sognare insieme!

Espanol :

Sumérjase en la imaginación y los misterios de nuestra región con Monsieur ChaCha, de la compañía Les Fées du Logis

Con una mezcla de humor, música y fantasía, le hará viajar a través de asombrosas historias pobladas de hadas, lobos y criaturas del folclore lorenés.

A partir de 4 años

Una tarde mágica para compartir con toda la familia, ¡para emocionarse y soñar juntos!

