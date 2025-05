Contes et Légendes – Mehun-sur-Yèvre, 7 juin 2025 20:00, Mehun-sur-Yèvre.

Début : 2025-06-07 20:00:00

Le Chœur Stella Maris propose un concert à l’église Notre Dame de Mehun-sur-Yèvre, sous la direction d’Olivier Bardot.

Retrouver les œuvres des XIXème et XXème siècles chantées a cappella. Un beau spectacle en perspective ! .

2 Place du Général Leclerc

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire

English :

The Ch?ur Stella Maris offers a concert at Notre Dame church in Mehun-sur-Yèvre, conducted by Olivier Bardot.

German :

Der Ch?ur Stella Maris bietet ein Konzert in der Kirche Notre Dame in Mehun-sur-Yèvre unter der Leitung von Olivier Bardot.

Italiano :

La Ch’ur Stella Maris offre un concerto nella chiesa di Notre Dame a Mehun-sur-Yèvre, diretto da Olivier Bardot.

Espanol :

La Ch?ur Stella Maris ofrece un concierto en la iglesia de Notre Dame de Mehun-sur-Yèvre, bajo la dirección de Olivier Bardot.

