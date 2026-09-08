AGENDA · Pirou
Contes et légendes scandinaves Pirou
dimanche 18 octobre 2026 · Pirou
Informations pratiques
Pirou
Contes et légendes scandinaves
3 Le Château Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:30:00
fin : 2026-10-18 16:30:00
Date(s) :
2026-10-18
Un moment au coin du feu. Plongez-vous dans les mystères et les légendes vikings. Tous les dimanches à 15h30. Durée : 1h. .
3 Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 48 83 56 accueil@chateau-pirou.fr
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English : Contes et légendes scandinaves
L’événement Contes et légendes scandinaves Pirou a été mis à jour le 2026-09-08 par Côte Ouest Centre Manche
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