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Contes et légendes scandinaves Pirou

dimanche 25 octobre 2026 · Pirou

Contes et légendes scandinaves Pirou

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
3 Le Château
Ville
50770 Pirou
Département
Manche
Tarif

Pirou

Contes et légendes scandinaves

3 Le Château Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 15:30:00
fin : 2026-10-25 16:30:00

Date(s) :
2026-10-25

Un moment au coin du feu. Plongez-vous dans les mystères et les légendes vikings. Tous les dimanches à 15h30. Durée : 1h.   .

3 Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 48 83 56  accueil@chateau-pirou.fr

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English : Contes et légendes scandinaves

L’événement Contes et légendes scandinaves Pirou a été mis à jour le 2026-09-08 par Côte Ouest Centre Manche

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