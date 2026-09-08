Informations pratiques

Pirou

Contes et légendes scandinaves

3 Le Château Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 15:30:00

fin : 2026-10-25 16:30:00

Date(s) :

2026-10-25

Un moment au coin du feu. Plongez-vous dans les mystères et les légendes vikings. Tous les dimanches à 15h30. Durée : 1h. .

3 Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 48 83 56 accueil@chateau-pirou.fr

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English : Contes et légendes scandinaves

L’événement Contes et légendes scandinaves Pirou a été mis à jour le 2026-09-08 par Côte Ouest Centre Manche