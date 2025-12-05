CONTES ET LÉGENDES MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS Toulouse

CONTES ET LÉGENDES

MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-delmas Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-05

fin : 2026-01-04

2025-12-05

Retrouvez à travers les images de sept illustrateurs toute la beauté des contes.

Ils ont bercé des générations d’enfants et continuent de nourrir leur imaginaire ce sont bien sûr les contes ! Peuplés de fées, de géants, de princes et autres personnages fascinants, ils nous emmènent dans des mondes merveilleux où tout est possible. À leur lecture, rires frissons et rêves garantis ! Et pour les illustrateurs et illustratrices d’aujourd’hui, ils sont une source d’inspiration inépuisable. Retrouvez à travers les images de 7 illustrateurs toute la beauté des contes. Qu’ils revisitent ces histoires traditionnelles ou inventent leurs propres légendes, le résultat est toujours plein de fantaisie.

Retrouvez ainsi à travers les images d’Irène Bonacina, Kitty Crowther, Claire de Gastold, Chloé Malard, Clémence Pollet, Marjorie Pourchet et Julia Spiers toute la beauté des contes classiques, des plus célèbres aux plus inattendus. .

MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-delmas Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

English :

Through the images of seven illustrators, discover all the beauty of fairy tales.

German :

Entdecken Sie in den Bildern von sieben Illustratoren die ganze Schönheit der Märchen.

Italiano :

Scoprite la bellezza delle fiabe attraverso le immagini di sette illustratori.

Espanol :

Descubra la belleza de los cuentos de hadas a través de las imágenes de siete ilustradores.

