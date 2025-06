Contes et Mégalithes par les Conteurs de Logres Brissac Loire Aubance 10 juillet 2025 09:30

Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-07-10 09:30:00

fin : 2025-08-14 12:00:00

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Au milieu des bois et des pierres ancestrales, les Conteurs de Logres, Régis et Philippe, vous entrainent dans un univers magique et féérique. Pendant la balade, à des endroits choisis de la forêt, ils vous racontent des histoires de l’imaginaire médiéval.

A partir de 7 ans

Sur réservation uniquement .

Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 48 25 06 37 lesconteursdelogres@gmail.com

English :

In the midst of woods and ancient stones, Logres storytellers Régis and Philippe take you into a magical, fairytale world. During the walk, they will tell you stories from the medieval imagination at selected points in the forest.

German :

Inmitten von Wäldern und uralten Steinen entführen Sie die Conteurs de Logres, Régis und Philippe, in eine magische und märchenhafte Welt. Während des Spaziergangs erzählen sie Ihnen an ausgewählten Stellen im Wald Geschichten aus der mittelalterlichen Vorstellungswelt.

Italiano :

In mezzo ai boschi e alle antiche pietre, i cantastorie di Logres, Régis e Philippe, vi porteranno in un mondo magico e fiabesco. Durante la passeggiata, in punti selezionati del bosco, vi racconteranno storie dell’immaginario medievale.

Espanol :

En medio de bosques y piedras milenarias, los cuentacuentos de Logres, Régis y Philippe, le transportarán a un mundo mágico, de cuento de hadas. Durante el paseo, en puntos seleccionados del bosque, te contarán historias del imaginario medieval.

