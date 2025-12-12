Contes et Menteries Jean Ruaud Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-15 20:00 –

Gratuit : non 5 € 5 € Billetterie : helloasso.com/associations/cercle-breton-de-nantes/evenements/contes-et-menteries-jean-ruaud Tout public

C’est en commençant avec des histoires bien rodées que Jean Ruaud connaît le succès, en particulier au concours de la Bogue de Redon. Des menteries, dans lesquelles tout ce que le public croit est vrai, sont venues augmenter sa palette depuis. Parmi les festivités de l’année de ses 80 ans, le Cercle Breton de Nantes a lancé un concours d’écriture en direction des collégiens de Loire-Atlantique. En première partie de soirée, trois contes lauréats seront mis en voix. Tout public à partir de 12 ans Séance dans la Tour du Fer à Cheval

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.helloasso.com/associations/cercle-breton-de-nantes/evenements/contes-et-menteries-jean-ruaud