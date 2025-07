CONTES ET MINI-THEATRE POUR LES ENFANTS, PETITS ET GRANDS Maison de Batz Valcabrère

CONTES ET MINI-THEATRE POUR LES ENFANTS, PETITS ET GRANDS Maison de Batz Valcabrère mercredi 30 juillet 2025.

CONTES ET MINI-THEATRE POUR LES ENFANTS, PETITS ET GRANDS

Maison de Batz 4 Lieu-dit La Carrere Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 16:30:00

fin : 2025-07-30 19:00:00

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-02

Après une bonne journée de nature, sport et patrimoine, tout le monde a envie de se poser au calme. Le Val’Café vous invite dans son jardin au dessus de la Garonne.

Il vous sera proposé boissons fraîches et chaudes pendant que les enfants écouteront mais aussi participeront par le bruitage ou le jeu théâtral aux contes qui seront lus. En fonction de l’âge des enfants inscrits, les conteurs choisiront leurs lectures et leurs jeux de théâtre interactifs (entre 20mn et 50mn). Inscription sur place ou par téléphone. Entrée libre .

Maison de Batz 4 Lieu-dit La Carrere Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie valcafe31@gmail.com

English :

After a day of nature, sport and heritage, everyone wants to relax and unwind. Le Val-Café invites you into its garden above the Garonne.

German :

Nach einem guten Tag in der Natur, beim Sport und im Kulturerbe möchte jeder eine ruhige Pause einlegen. Das Val?Café lädt Sie in seinen Garten oberhalb der Garonne ein.

Italiano :

Dopo una giornata all’insegna della natura, dello sport e del patrimonio, tutti vogliono rilassarsi e distendersi. Il Val-Café vi invita nel suo giardino sopra la Garonna.

Espanol :

Después de un día de naturaleza, deporte y patrimonio, todo el mundo quiere relajarse y desconectar. El Val-Café le invita a su jardín sobre el Garona.

L’événement CONTES ET MINI-THEATRE POUR LES ENFANTS, PETITS ET GRANDS Valcabrère a été mis à jour le 2025-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE