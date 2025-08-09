CONTES ET MINI-THEATRE POUR LES ENFANTS, PETITS ET GRANDS Maison de Batz Valcabrère

Maison de Batz 4 Lieu-dit La Carrere Valcabrère Haute-Garonne

Début : 2025-08-09 16:30:00

fin : 2025-08-09 19:00:00

2025-08-09

Après une bonne journée de nature, sport et patrimoine, tout le monde a envie de se poser au calme.

Lecture-Aventure vous invite les 6 et 9 août, entre 16:30 et 19:00, dans le jardin du Val’Café au dessus de la Garonne pour des séances de lecture, mini-théâtre et mise en musique de contes pour les enfants, petits et grands. .

Maison de Batz 4 Lieu-dit La Carrere Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie valcafe31@gmail.com

English :

After a day of nature, sport and heritage, everyone wants to relax and unwind.

German :

Nach einem guten Tag in der Natur, beim Sport und im Kulturerbe wollen sich alle in Ruhe ausruhen.

Italiano :

Dopo una giornata all’insegna della natura, dello sport e del patrimonio, tutti vogliono rilassarsi e riposare.

Espanol :

Después de un día de naturaleza, deporte y patrimonio, todo el mundo quiere relajarse y desconectar.

