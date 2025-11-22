Contes et musique avec Sophie Biset et Lucie Galibois Les Bergerons Pont-de-Barret

Contes et musique avec Sophie Biset et Lucie Galibois

Les Bergerons 65 chemin Le Vannier Pont-de-Barret Drôme

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Des contes des pays du Nord. Pensez à réserver 06 73 27 36 37

Boissons et grignotages partagés après le spectacle.

Les Bergerons 65 chemin Le Vannier Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 27 36 37 luciegalibois@gmail.com

English :

Tales from the North. Remember to book: 06 73 27 36 37

Drinks and nibbles shared after the show.

German :

Märchen aus den Ländern des Nordens. Denken Sie an eine Reservierung: 06 73 27 36 37

Nach der Vorstellung werden Getränke und Knabbereien geteilt.

Italiano :

Racconti dal Nord. Non dimenticate di prenotare: 06 73 27 36 37

Bevande e stuzzichini condivisi dopo lo spettacolo.

Espanol :

Cuentos del Norte. No olvide reservar: 06 73 27 36 37

Bebidas y aperitivos para compartir después del espectáculo.

