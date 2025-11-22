Contes et musique avec Sophie Biset et Lucie Galibois Les Bergerons Pont-de-Barret
Contes et musique avec Sophie Biset et Lucie Galibois Les Bergerons Pont-de-Barret samedi 22 novembre 2025.
Contes et musique avec Sophie Biset et Lucie Galibois
Les Bergerons 65 chemin Le Vannier Pont-de-Barret Drôme
Début : 2025-11-22 18:00:00
Des contes des pays du Nord. Pensez à réserver 06 73 27 36 37
Boissons et grignotages partagés après le spectacle.
Les Bergerons 65 chemin Le Vannier Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 27 36 37 luciegalibois@gmail.com
English :
Tales from the North. Remember to book: 06 73 27 36 37
Drinks and nibbles shared after the show.
German :
Märchen aus den Ländern des Nordens. Denken Sie an eine Reservierung: 06 73 27 36 37
Nach der Vorstellung werden Getränke und Knabbereien geteilt.
Italiano :
Racconti dal Nord. Non dimenticate di prenotare: 06 73 27 36 37
Bevande e stuzzichini condivisi dopo lo spettacolo.
Espanol :
Cuentos del Norte. No olvide reservar: 06 73 27 36 37
Bebidas y aperitivos para compartir después del espectáculo.
