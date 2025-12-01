Contes et musique du Québec avec la Compagnie Fleur de Sel Ottmarsheim

rue des Acacias Ottmarsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-12-12 19:45:00
2025-12-12

Contes et musique du Québec avec la Compagnie Fleur de Sel
Tire toi une bûche : Contes et musique du Québec avec la Compagnie Fleur de Sel   .

rue des Acacias Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est   mediatheque@ottmarsheim.fr

English :

Tales and music from Quebec with Compagnie Fleur de Sel

German :

Märchen und Musik aus Québec mit der Compagnie Fleur de Sel

Italiano :

Racconti e musica dal Quebec con la Compagnie Fleur de Sel

Espanol :

Cuentos y música de Quebec con la Compagnie Fleur de Sel

