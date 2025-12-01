Contes et musique J’kiffe Antigone MAUBOURGUET Maubourguet

Contes et musique J’kiffe Antigone

MAUBOURGUET Centre Culturel Jean Glavany Maubourguet Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-13 20:30:00

2025-12-13

Depuis 1995, le Théâtre des 7 Chandelles propose une saison culturelle autour de spectacles reconnus pour leur qualité. Cette année, cette saison est placée sous Réalité des mythes (et histoires) dans nos vies .

Troisième spectacle J’KIFFE ANTIGONE

De et avec Ladji Diallo

La Divine Fabrique Toulouse (31)

JE SUIS UN MYTHE

De l’antique cité grecque à la banlieue parisienne… Ou comment un jeune de banlieue voit sa vie prendre un tournant décisif le jour où il découvre le théâtre au lycée. De sa rencontre majeure avec la figure d’Antigone, il exhumera le lien perdu avec ses racines africaines empreintes d’oralité et de poésie, établira des ponts avec sa culture urbaine, ses codes et son langage, faisant du mythe d’Antigone, la trame narrative de sa vie.

Entendre Ladji Diallo nous raconter, danser, chanter le récit de sa vie, c’est l’assurance de mettre un pied dans un univers miraculeux, conduits par un fil réjouissant tantôt hilarant, tantôt émouvant, toujours empli de vie et de tendresse.

MAUBOURGUET Centre Culturel Jean Glavany Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 03 30 les7chandellestheatre@gmail.com

English :

Since 1995, the Théâtre des 7 Chandelles has been offering a cultural season of shows renowned for their quality. The theme of this year’s season is The Reality of Myths (and Stories) in Our Lives .

Third show J?KIFFE ANTIGONE

By and with Ladji Diallo

La Divine Fabrique Toulouse (31)

JE SUIS UN MYTHE

From the ancient Greek city to the Paris suburbs? Or how a young suburbanite sees his life take a decisive turn the day he discovers theater in high school. From his major encounter with the figure of Antigone, he unearths the lost link with his African roots, imbued with orality and poetry, and builds bridges with his urban culture, its codes and its language, making the myth of Antigone the narrative framework of his life.

To hear Ladji Diallo tell, dance and sing the story of his life is to step into a miraculous universe, led by a sometimes hilarious, sometimes moving thread, always full of life and tenderness.

German :

Seit 1995 bietet das Théâtre des 7 Chandelles eine kulturelle Saison rund um Aufführungen an, die für ihre Qualität bekannt sind. Dieses Jahr steht die Saison unter dem Motto Realität der Mythen (und Geschichten) in unserem Leben .

Dritte Aufführung J?KIFFE ANTIGONE

Von und mit Ladji Diallo

La Divine Fabrique Toulouse (31)

ICH BIN EIN MYTHOS

Von der antiken griechischen Stadt in die Pariser Vorstadt? Oder wie das Leben eines Vorstadtjungen eine entscheidende Wende nimmt, als er in der Schule das Theater entdeckt. Er baut Brücken zu seiner städtischen Kultur, ihren Codes und ihrer Sprache und macht den Mythos von Antigone zur Erzählung seines Lebens.

Ladji Diallo erzählt, tanzt und singt uns die Geschichte seines Lebens, und wir treten in ein wundersames Universum ein, das von einem Faden geleitet wird, der manchmal urkomisch, manchmal rührend und immer voller Leben und Zärtlichkeit ist.

Italiano :

Dal 1995, il Théâtre des 7 Chandelles propone una stagione culturale basata su spettacoli rinomati per la loro qualità. Il tema della stagione di quest’anno è La realtà dei miti (e delle storie) nella nostra vita .

Terzo spettacolo J?KIFFE ANTIGONE

Di e con Ladji Diallo

La Divine Fabrique Toulouse (31)

IO SONO UN MITO

Dall’antica città greca alla periferia parigina? O come un giovane di periferia vede la sua vita prendere una svolta decisiva il giorno in cui scopre il teatro a scuola. Dall’incontro importante con la figura di Antigone, ritrova il legame perduto con le sue radici africane, intrise di oralità e poesia, e getta un ponte con la cultura urbana, i suoi codici e il suo linguaggio, facendo del mito di Antigone la cornice narrativa della sua vita.

Ascoltare Ladji Diallo raccontare, danzare e cantare la storia della sua vita significa entrare in un universo miracoloso, guidato da un filo a volte esilarante, a volte commovente, sempre pieno di vita e di tenerezza.

Espanol :

Desde 1995, el Théâtre des 7 Chandelles ofrece una temporada cultural en torno a espectáculos reconocidos por su calidad. El tema de la temporada de este año es La realidad de los mitos (y los cuentos) en nuestras vidas .

Tercer espectáculo J?KIFFE ANTIGONE

Protagonizado por Ladji Diallo

La Divine Fabrique Toulouse (31)

SOY UN MITO

¿De la antigua ciudad griega a los suburbios de París? O cómo un joven de los suburbios ve cómo su vida da un giro decisivo el día que descubre el teatro en la escuela. A partir de su gran encuentro con la figura de Antígona, desentierra el vínculo perdido con sus raíces africanas, impregnadas de oralidad y poesía, y tiende puentes con su cultura urbana, sus códigos y su lenguaje, haciendo del mito de Antígona el marco narrativo de su vida.

Escuchar a Ladji Diallo contar, bailar y cantar la historia de su vida es adentrarse en un universo milagroso, conducido por un hilo a veces hilarante, a veces conmovedor, siempre lleno de vida y ternura.

