Contes et musique Inclu K’Fé Orx
Contes et musique Inclu K’Fé Orx samedi 7 février 2026.
Contes et musique
Inclu K’Fé 8 place du Fronton Orx Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Contes et Musique pour jeune public et enfant
Les contes de Jérémy vous embarquent dans un moment suspendu qui allie histoire et musique.
Activité proposée au sein de notre espace de vie sociale
Activité accessible à tous, adhérent ou non, sur inscription.
Contes et Musique pour jeune public et enfant
Les contes de Jérémy vous embarquent dans un moment suspendu qui allie histoire et musique.
Activité accessible à tous, adhérent ou non, sur inscription. .
Inclu K’Fé 8 place du Fronton Orx 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 59 45 17 inclukfe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Contes et musique
Tales and Music for young audiences and children
Jérémy’s tales take you into a suspended moment that combines storytelling and music.
This activity is offered at our social life center
Open to all, members and non-members alike, upon registration.
L’événement Contes et musique Orx a été mis à jour le 2026-02-04 par OTI LAS