Contes et musique Inclu K’Fé Orx

Contes et musique

Inclu K’Fé 8 place du Fronton Orx Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Contes et Musique pour jeune public et enfant

Les contes de Jérémy vous embarquent dans un moment suspendu qui allie histoire et musique.

Activité proposée au sein de notre espace de vie sociale

Activité accessible à tous, adhérent ou non, sur inscription.

Contes et Musique pour jeune public et enfant

Les contes de Jérémy vous embarquent dans un moment suspendu qui allie histoire et musique.

Activité accessible à tous, adhérent ou non, sur inscription. .

Inclu K’Fé 8 place du Fronton Orx 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 59 45 17 inclukfe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Contes et musique

Tales and Music for young audiences and children

Jérémy’s tales take you into a suspended moment that combines storytelling and music.

This activity is offered at our social life center

Open to all, members and non-members alike, upon registration.

L’événement Contes et musique Orx a été mis à jour le 2026-02-04 par OTI LAS