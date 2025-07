Contes et musique Ty Pouce Quimperlé

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Finistère

A 20h Contes avec Maryse Tursi :

Tout le monde connaît les Fables de La Fontaine, au moins quelques lignes. Maryse Turci, chanteuse et conteuse de Querrien, les a revisitées et en propose plusieurs versions pas piquées des vers, parfois tendres, parfois étonnantes ou hilarantes, et toujours plaisantes :

– Le corbeau et le renard version tribunal ou cinéma.

– La cigale et la fourmi version music-hall, enthomologue ou rapport de police.

– Le lièvre et la tortue version commentaire sportif.

– Le loup et l’agneau version cantine scolaire.

Et entre les histoires, des chansons à répondre ( ou à reprendre en chœur).

Le tout forme un joyeux cocktail d’1h 1/4, pour tout public , à consommer sans modération.

A 21h30 Scène ouverte :

Musique avec qui veut venez jouer, chanter, danser ou juste écouter.

Buvette et petite restauration sur place.

Soirée adhérente 1€ pour la soirée + prix libre. .

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 67 10

