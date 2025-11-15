Contes et musiques Irlande Rochebaudin

Contes et musiques Irlande

Espace Saint-Roch Rochebaudin Drôme

Début : 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Contes et musiques Irlandes. Dans la nuit il n’y a pas que des fantômes . Soupe chaude servie après le spectacle. Tout Public à partir de 8 ans.

Espace Saint-Roch Rochebaudin 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 72 79 68

English :

Irish tales and music. In the night there are not only ghosts . Hot soup served after the show. For all ages 8 and up.

German :

Irische Märchen und Musik. In der Nacht gibt es nicht nur Gespenster . Nach der Vorstellung wird eine warme Suppe serviert. Für alle ab 8 Jahren.

Italiano :

Racconti e musica irlandese. Nella notte non ci sono solo fantasmi . Zuppa calda servita dopo lo spettacolo. Per tutti i bambini dagli 8 anni in su.

Espanol :

Cuentos y música irlandeses. En la noche no sólo hay fantasmas . Se sirve sopa caliente después del espectáculo. Para mayores de 8 años.

