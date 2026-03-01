Contes et nous

1 Place Cadenet Marigny-Le-Lozon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 10:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Rendez-vous à la bibliothèque de Marigny-Le-Lozon le mercredi 18 mars pour Contes et nous !

Réservation conseillée au 02 33 56 81 29 .

1 Place Cadenet Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 2 33 56 81 29

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English : Contes et nous

L’événement Contes et nous Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint-Lô