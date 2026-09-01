Contes et Nous ! Marigny Marigny-Le-Lozon

Informations pratiques

Marigny-Le-Lozon

Contes et Nous !

Marigny 1 Place Cadenet Marigny-Le-Lozon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:30:00

fin : 2026-09-30 11:00:00

Date(s) :

2026-09-30

La bibliothèque de Marigny-le-Lozon donne rendez-vous aux enfants de 3 à 6 ans le 30 septembre prochain pour un moment « Conte et Nous ! ».

Au programme : Kamishibaï suivi d’une lecture de contes. .

Marigny 1 Place Cadenet Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 2 33 56 81 29

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English : Contes et Nous !

L’événement Contes et Nous ! Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Saint-Lô