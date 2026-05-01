Contes et poésies illustrés Nostalgie et Espérance Salle des fêtes Châtignac
Contes et poésies illustrés Nostalgie et Espérance Salle des fêtes Châtignac vendredi 29 mai 2026.
Châtignac
Contes et poésies illustrés Nostalgie et Espérance
Salle des fêtes Le Bourg Châtignac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir des contes et poésies mis en illustration sur le thème Nostalgie et Espérance orchestré par l’association Arts Brossac. Un pot de l’amitié vous sera proposé au cours de l’évènement.
.
Salle des fêtes Le Bourg Châtignac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine arts.brossac16@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover illustrated stories and poems on the theme of ‘Nostalgia and Hope’, organised by the Arts Brossac association. Refreshments will be served during the event.
L’événement Contes et poésies illustrés Nostalgie et Espérance Châtignac a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Sud Charente