Contes et poésies illustrés Nostalgie et Espérance Salle des fêtes Châtignac

Châtignac

Contes et poésies illustrés Nostalgie et Espérance

Salle des fêtes Le Bourg Châtignac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez découvrir des contes et poésies mis en illustration sur le thème Nostalgie et Espérance orchestré par l’association Arts Brossac. Un pot de l’amitié vous sera proposé au cours de l’évènement.

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Salle des fêtes Le Bourg Châtignac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine arts.brossac16@gmail.com

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English :

Come and discover illustrated stories and poems on the theme of ‘Nostalgia and Hope’, organised by the Arts Brossac association. Refreshments will be served during the event.

L’événement Contes et poésies illustrés Nostalgie et Espérance Châtignac a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Sud Charente