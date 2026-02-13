Contes et raconte, Bibliothèque Victor-Hugo, Le Chesnay-Rocquencourt

Contes et raconte Mercredi 18 février, 16h30 Bibliothèque Victor-Hugo Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00

À partir de 4 ans

Bibliothèque Victor-Hugo 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Séance de lecture d’histoires et contes par des bibliothécaires ou des conteurs professionnels.

Shutterstock