Contes et raconte-moi une histoire Bibliothèque municipale Varaville mercredi 29 octobre 2025.

Bibliothèque municipale 50 Avenue du Président René Coty Varaville Calvados

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Durant une heure votre enfant pourra s’évader dans l’univers des contes, fables et autres petites histoires! Un goûter sera proposé à la suite de la lecture.

De 3 à 10 ans. .

English : Contes et raconte-moi une histoire

For an hour, your child can escape into the world of fairy tales, fables and other short stories! A snack will be served after the reading.

German : Contes et raconte-moi une histoire

Eine Stunde lang kann Ihr Kind in die Welt der Märchen, Fabeln und anderen kleinen Geschichten entfliehen Im Anschluss an die Lesung wird ein kleiner Imbiss angeboten.

Italiano :

Per un’ora, il vostro bambino potrà evadere nel mondo delle fiabe, delle favole e di altri racconti! Dopo la lettura verrà servita una merenda.

Espanol :

Durante una hora, su hijo podrá evadirse en el mundo de los cuentos de hadas, las fábulas y otras historias cortas Después de la lectura se servirá un tentempié.

