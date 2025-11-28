Contes et récits de vie Florence Ferin Salle en rez-de-chaussée dans le bâtiment à côté de l’école maternelle La Motte-Chalancon

Contes et récits de vie Florence Ferin

Salle en rez-de-chaussée dans le bâtiment à côté de l’école maternelle Chemin de Fontouvière La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

On attend Florence… Et c’est Marcelle qui se pointe ! Une dame d’un certain âge qui vient faire le ménage. Elle a des choses à partager… Des paroles fortes. Des dires de femme, tendres et audacieux. Elle occupe le devant de la scène et s’en amuse.

.

Salle en rez-de-chaussée dans le bâtiment à côté de l’école maternelle Chemin de Fontouvière La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 27 19 30 ladynamotte@gmail.com

English :

We’re waiting for Florence… And Marcelle shows up! An elderly lady who’s come to do the housework. She has some things to share… Strong words. A woman?s words, tender and bold. She takes center stage and enjoys it.

German :

Wir warten auf Florence… Und dann taucht Marcelle auf! Eine ältere Dame, die zum Putzen kommt. Sie hat etwas mitzuteilen… Starke Worte. Die Worte einer Frau, zärtlich und kühn. Sie steht im Rampenlicht und genießt es.

Italiano :

Aspettiamo Firenze… E poi arriva Marcelle! Una signora anziana che è venuta a fare i lavori di casa. Ha alcune cose da condividere… Parole forti. Parole di donna, tenere e coraggiose. Si prende il centro della scena e se lo gode.

Espanol :

Estamos esperando a Florence… ¡Y entonces aparece Marcelle! Una señora mayor que ha venido a hacer las tareas domésticas. Tiene algunas cosas que compartir… Palabras fuertes. Palabras de mujer, tiernas y audaces. Ella es la protagonista y disfruta con ello.

L’événement Contes et récits de vie Florence Ferin La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme du Pays Diois